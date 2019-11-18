كاتانيش: اللاعبون يتحدون مختلف الظروف ونسعى لكسب نقاط مباراة البحرين

2019/11/18 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مدرب المنتخب الوطني، كاتانيش، اليوم الاثنين، إن لاعبي المنتخب يتحدون مختلف الظروف، فيما أكد سعيه لكسب نقاط مباراة البحرين يوم غد الثلاثاء ضمن اطار التصفيات المزدوجة.

وقال كاتانيش في الموتمر الصحفي للمنتخب، إن “مباراة البحرين مهمة جدا عقب فوزنا على ايران، ونسعى بقوة لكسب نقاطها الثلاث”، مبينا أن “منتخب البحرين فريق جيد ومنظم وعلينا التركيز بقوة في هذه المباراة”.

وأضاف، أن “جميع اللاعبين يقدمون ادوارهم في المباراة ولدينا اوراق جاهزة لتعويض واستبدال اي لاعب، وفي كل مباراة اسعى فيها للفوز والنقاط الثلاث، وليست هناك خطة دفاعية او هجومية بل اسلوب الفريق وادارته لكسب الفوز هو الاهم بغض النظر عن الفريق المنافس”.

وأشار إلى أن “لكل مباراة ظروف خاصة، وقد لعبنا خلال الفترة السابقة مباراتين امام البحرين ولم نفز عليهم، لذا اسعى ان افوز في مباراة الغد”، مشيرا إلى أن “الظروف افقدتنا اللعب على ارضنا وجمهورنا في البصرة، وهذا يحفز لاعبينا اكثر لتحدي هذا الظرف”.

من جانبه قال اللاعب بشار رسن خلال المؤتمر، أن “فرحة الفوز ونشوته على ايران طويناها ومباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة”، معبرا عن امله بـ”تعزيز المستوى والاداء الذي قدمته في مباراة ايران”.

يذكر أن المنتخب العراقي سيرتدي اللون الاخضر، فيما سيرتدي المنتخب البحريني اللون الاحمر، في مبارة الغد لحساب التصفيات الآسيومية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا المقبلين.

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