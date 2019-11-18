ميكيل: هازارد أكثر لاعب كسول شاهدته ولكن

2019/11/18 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رشح النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

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