كاتانيتش: مباراة البحرين أصعب من مواجهة إيران

2019/11/18 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، أن مباراة البحرين المقررة يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي

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