2019/11/18 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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أكد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، أن مباراة البحرين المقررة يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: مباراة البحرين أصعب من مواجهة إيران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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