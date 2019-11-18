"اسرائيل" والعراق

2019/11/18 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سالم الشبكي

قبل فترة ليست ببعيدة نتنياهو الإسرائيلي (رئيس وزراء اسرائيل سابقا)

صرح (أنه سيحارب إيران في العراق)

ما الطريقة التي يستخدمها لذلك ؟

تعرفون جيدا أن الكيان الصهيوني

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