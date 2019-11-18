الحكومة الإيرانية: الهدف من رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب متدنية الدخل

2019/11/18 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن صوت الاحتجاجات وصل للحكومة، وهي مهتمة بهواجس الناس

وقال ربيعي في بيان، إن الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب متدنية الدخل، مشيرا الى أن قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقق السياسات العادلة، وأن الحكومة أمام خيارين إما فرض الضرائب أو وقف الدعم الحكومي عن الشرائح ذات الدخل الجيد.

وأضاف، أن من يحمل سلاح لا تعنيه الهموم المعيشية، مبينا أن السلطات الأمنية سجلت استخدام أسلحة نارية وحالات هجوم على عناصرها، الى جانب إحراق محطات للوقود خلال الاحتجاجات.

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