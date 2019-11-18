2019/11/18 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 8.أغْرَقتني جراحاتكفي مدارج الأوهاموأهدتني انقساماتكتراتيلَ باكيةًأتعبت مداي وفكريأحرقني الشجو بانحسار مائك وانفراط شمالك عن جنوبكأغْدَقتني بأرتالٍ من الوجعفاسترق قلبي مثار صوت النجوى فيكفخذلتني الأشياءوازدحمتني انكساراتيواستباحتني ظلالات النأيتغَمَست روحي بالأحزانأسقطتني في قعر النهاياتوأنين المرافئفركلتني ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - خانني شتاته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة الفلاحي - خانني شتاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).