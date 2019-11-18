طلال الربيعي - الوثائق الإيرانية المسربة بخصوص نفوذ ايران الهائل في العراق

2019/11/18 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي اناه ترجمتي لمقال"مئات من تقارير الاستخبارات التي تم تسريبها تلقي الضوء على حرب الظل من أجل النفوذ الإقليمي - والمعارك داخل فرق التجسس في الجمهورية الإسلامية"بقلم تيم أرانجو ، جيمس ريزن ، فرناز فاسيهي ، رونن بيرجمان ومرتزا حسين17 نوفمبر 2019The Iran Cables: Secret Documents Show How Tehran Wields Power in Iraqhttps://www.nytimes.com/interactive/2019/11/18/world/middleeast/iran......

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