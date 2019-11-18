الفتح: القوى السياسية وضعت سقفا زمنيا لإقرار قانون الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

2019/11/18 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن تفاصيل اجتماعات القوى بشأن تشريع القوانين تحت قبة البرلمان تلبية لمطالب المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في تصريح، إن القوى السياسية عقدت اجتماعات متواصلة، وبناء عليها وضعت سقفا زمنيا لإقرار قانون الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف، أن التوافق على تخويل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للقيام بأي تعديل وزاري مناسب ستعلنه الكتل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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