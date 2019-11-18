الإعلام الأمني: تدمير ٦ أوكار للإرهابيين في صلاح الدين

2019/11/18 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير ٦ أوكار للإرهابيين في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.

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