مجلس النواب يحدد السادسة مساء لعقد جلسته ليوم غد الثلاثاء

2019/11/18 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، تحديد رئاسة البرلمان الساعة السادسة موعدا لعقد جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء.

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