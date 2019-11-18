الحشد يعلن ضبط اسر عناصر بداعش دخلت نينوى عن طريق التهريب من سوريا

2019/11/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتجزت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، عددا من اسر داعش قادمة من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى عن طريق التهريب.وقال الحشد في بيان إن، قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي احتجزت عددا من عوائل داعش أثناء عبورهم لمحافظة نينوى قادمين من مخيم الهول السوري.وأوضح ان، عبور هذه العوائل تم بمساعدة مهربين وقامت قوة الحشد بتسليمهم الى القوات الامنية المختصة لاجراء التحقيق معهم.

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