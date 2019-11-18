شرطة النجف تكشف عن جريمتين غامضتين

2019/11/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن جريمتين غامضتين في المحافظة والقاء القبض على مرتكبهما.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني شكل فريقا للتحقيق بإشراف وبرئاسة مدير مكافحة اجرام النجف العميد ادهم مكاوي وضابط شعبة الوفاء وعدد من الضباط والمنتسبين بعد تلقي مكافحة اجرام الوفاء بلاغا بحدوث جريمة قتل غامضة".

واضافت انه "بدأ فريق التحقيق بجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية من أجل كشف الجريمة ومعرفة هوية القاتل الذي ارتكب الجريمة وتم القاء القبض عليه في الحلة بعد التنسيق والتعاون مع شرطة بابل، اذا هرب متخفيا بعد ارتكاب جريمته محاولا الهروب إلى كردستان وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة القتل، ثم اعترف خلال التحقيق بارتكابه جريمة ثانية في وقت سابق إذ قام بقتل شخص واقبل على دفن جثته في مكان نائي وتم بعد الاعترافات الوصول إلى مكان المجني عليه وعثر على جثته متفسخة".

وبينت أن "هذه الجريمتين حدتثا في المحافظة منذ عدة أشهر وتم كشفها من قبل مكافحة اجرام الوفاء بعد إحالة الدعاوى من مراكز الشرطة للتحقيق فيها لغرض كشفها و َالتوصل إلى العصابة، واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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