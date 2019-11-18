سلطة الطيران المدني العراقي تفتح باب التعيين

2019/11/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، توفر درجات وظيفية شاغرة من حركة الملاك والمصادق عليه من قبل وزارة المالية....

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