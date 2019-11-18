2019/11/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس احتجزت قوة من قيادة عمليات للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عددا من اسر داعش قادمة من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى عن طريق التهريب.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي احتجزت عددا من عوائل داعش أثناء عبورهم لمحافظة نينوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: احتجاز عدد من أسر داعش قادمة من مخيم الهول السوري الى نينوى عن طريق التهريب وكالة خطوة برس.

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