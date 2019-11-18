2019/11/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، توفر درجات وظيفية شاغرة من حركة الملاك والمصادق عليه من قبل وزارة المالية.وذكر بيان للسلطة تلقته (خطوة برس) أن “على الراغبين ممن فيهم الشروط المطلوبة التقديم على الموقع الالكتروني (www.icaa.gov.iq) التابع اليها، ومن خلال ملء استمارة الدخول الى الخدمة المدنية والمرفق نسخة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران تفتح باب التعيين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تفتح باب التعيين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تفتح باب التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).