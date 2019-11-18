الديمقراطي الكردستاني يحذر “النفر الضال” من الإساءة للبيشمركة والزج باسمها في الاحداث

2019/11/18 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني، من محاولات البعض ممن وصفهم بـ”النفر الضال”، الإساءة الى قوات البيشمركة، وزج اسمها في التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأكد الحزب في بيان، انه يحيي الجهود الشعبية السلمية، لجميع القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، والتي تمارس حقا ضمنه الدستور للمطالبة بحقوقها، لافتا الى محاولات النفر الضال المضل، الرامية الى ترويج شائعات مسمومة، بغية تهديد السلم الاجتماعي وسلامة الوطن، من خلال الزج اسم البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات.

وأضاف البيان، ان قوات البيشمركة بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعا لكل العراقيين، وقدمت الشهداء لحماية الشعب العراقي بكافة اطيافه، وهي جزء من منظومة الدفاع، وأبعد منالا من ان يتلطخ اسمها، او تتلطخ مسيرتها بما لا يُرضي الضمير والوطن، مؤكدا ان أعداء التلاحم الوطني، يحاولون رمي الاتهامات كذبا وزورا، لحرف مسارات الأحداث، بما يلبي مصالح مشبوهة.

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