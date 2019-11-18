المنبر العراقي ينفي مشاركة علاوي في ’’مؤتمر أثينا’’ ويؤكد: هذا الشخص ليس بحزب الوفاق

2019/11/18 | 15:05

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بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم المنبر العراقي، ضياء المعيني، الإثنين (18 تشرين الثاني، 2019) مشاركة رئيس الم...





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