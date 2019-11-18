2019/11/18 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفى المتحدث باسم المنبر العراقي، ضياء المعيني، الإثنين (18 تشرين الثاني، 2019) مشاركة رئيس الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنبر العراقي ينفي مشاركة علاوي في ’’مؤتمر أثينا’’ ويؤكد: هذا الشخص ليس بحزب الوفاق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
نفى المتحدث باسم المنبر العراقي، ضياء المعيني، الإثنين (18 تشرين الثاني، 2019) مشاركة رئيس الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنبر العراقي ينفي مشاركة علاوي في ’’مؤتمر أثينا’’ ويؤكد: هذا الشخص ليس بحزب الوفاق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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