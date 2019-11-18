النفط تشيد بالمتظاهرين وتؤكد: الاحتجاجات لم تتسبب بأي ضرر

2019/11/18 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من الشهر الماضي، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط.

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