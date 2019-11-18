نيمار يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

2019/11/18 | 15:13

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رفض البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان تجديد عقده الذي سينتهي عام 2022، وذلك لرغبته بالرحيل عن النادي والعودة إلى صفوف ناديه

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