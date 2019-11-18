القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في بغداد

2019/11/18 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات شرقي بغداد.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط في بيان تلقت

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