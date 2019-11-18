بريطانيا تدعو الحكومة العراقية للاستجابة إلى مطالب الشعب.. سفيرها في بغداد يوضح(فيديو)

2019/11/18 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب السفير البريطاني الجديد لدى بغداد، ستيفن هيكي، الحكومة العراقية، بشأن الاحتجاجات الحالية في العراق ومطالبة الشعب من الحكومة بإجراء بالإصلاحات.وطالب هيكي القوات الأمنية العراقية بالابتعاد عن استخدام القمع ضد المتظاهرين.سعيد جداً بالحديث الى العراقيين للمرة الاولى خلال تواجدي في العراق كسفير للمملكة المتحدة pic.twitter.com/TWTGqY66uj — Stephen Hickey (@sblhickey) November 18, […]

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