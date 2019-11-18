رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية إلى عائلة الفقيد عدنان الباجه جي

2019/11/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية الى عائلة المرحوم الدكتور عدنان الباجه جي الذي وافاه الأجل.

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