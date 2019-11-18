الغضبان: وزارة النفط لديها قرارات خاصة بشأن دعم ذوي الشهداء

2019/11/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم الاثنين، حرص الوزارة على رعاية ذوي شهداء القوات الامنية، ولاسيما شهداء شرطة الطاقة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

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