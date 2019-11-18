كاتانيتش: مباراة البحرين مهمة ونسعى لتحقيق الفوز

2019/11/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

اكد مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني كاتانيتش، اليوم الاثنين، على اهمية اللقاء امام المنتخب البحريني ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، إن "المنتخب الوطني جاهز للقاء المنتخب البحريني، الذي يعتبر من المنتهبات الجيدة والمنظمة تكتيكيا، وستكون النقاط الثلاث هي الهدف المنشود من اجل الابتعاد اكثر عن المنافسين".

واضاف، ان "لكل مباراة طريقة لعب معينة تعتمد على المنتخب المنافس ، لذلك الاسلوب الذي تم اختياره يتناسب مع اهمية اللقاء لتحقيق الفوز، فلكل مباراة ظروفها، خاصة ان العراق لم يفز على البحرين منذ مدة، لذا لدينا الرغبة بالفوز يوم غد، وان ندخل للمباراة بنفس الروحية والتركيز والاصرار الذي كان عليه المنتهب في لقاء ايران".

من جهته قال بشار رسن لاعب المنتخب الوطني ، إن "فرحة الفوز ونشوته على ايران طويناها ومباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة، ونسعى لتقديم ذات المستوى والاداء وان يكون جميع اللاعبين بافضل حال لتحقيق الفوز".

يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره البحريني، يوم غد الثلاثاء ، على استاد عمان الدولي في المملكة الاردنية الهاشمية.

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