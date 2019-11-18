الحكيم والسفير المصري يبحثان المشهد السياسي في العراق والمنطقة

2019/11/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، والسفير المصري في العراق، اليوم الاثنين، المشهد السياسي في العراق والمنطقة الاقليمية.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "بحثنا خلال لقائنا السفير المصري في بغداد علاء موسى، علاقات العراق مع جمهورية مصر العربية فضلا عن مناقشة واستعراض المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

وأضاف "اكدنا اهمية العلاقة بين بغداد والقاهرة لما فيه مصلحة البلدين واستقرار المنطقة بحكم عمق البلدين الحضاري ومساحة التأثير الايجابي لهما في المنطقة فضلا عن المصالح المشتركة ونقاط الالتقاء بين البلدين".

وتابع الحكيم "وقد بينا ان التظاهرات التي يشهدها العراق في الوقت الراهن جزء من المشهد الديمقراطي الذي تعيشه البلاد بعد عام ٢٠٠٣ ، واكدنا اهمية الاستجابة للمطالب على وفق الاولويات والمسؤوليات، سواء كانت مسؤولية الحكومة او مجلس النواب او السلطة القضائية".

وفيما يتعلق بواقع المنطقة اشرنا الى اهمية الحوارات لتلافي الخلافات باعتبار ان امن المنطقة هو مسؤولية الجميع.

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