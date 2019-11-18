2019/11/18 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال فتح الطرق وتسهيل الحركة في أغلب المناطق بعد اضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطرق.

وقال نزال في تصريح إن قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء محافظة البصرة من أجل اعادة الحياة الى طبيعتها بعد الاضراب العام الذي شهدته المحافظة، موضحا أن القيادة اصدرت بيانا سابقا عبر وسائل الإعلام بخصوص عدم اللجوء إلى قطع الطريق لأنها تؤدي إلى إرباك العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية.

وأكد نزال أن الوضع الامني في محافظة البصرة يشهد استقرارا أمنيا جيدا سواء كان في مركز المدينة أو الاقضية والنواحي نسبة لبقية المحافظات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يعلن فتح الطرق في أغلب مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يعلن فتح الطرق في أغلب مناطق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).