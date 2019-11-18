محافظ كربلاء يبرئ المتظاهرين السلميين من أعمال الفوضى التي حدثت في المدينة

2019/11/18 | 15:35

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بغداد اليوم- كربلاء

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، أن المتظاهرين السلميين بريئون من ك...





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