كوردستان تحتضن معسكراً لمنتخب الشباب السلوي استعداداً لغرب آسيا

2019/11/18 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم الاثنين، بمشاركة منتخب شباب العراق في بطولة غرب آسيا المقبلة.

وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم لشفق نيوز ان "منتخب شباب العراق دخل في معسكر تدريبي في محافظة دهوك باقليم كوردستان، استعداداً لبطولة غرب اسيا المقبلة"، مبينا انه "من المقرر ان يعود وفد المنتخب من معسكره التدريبي يوم الخميس المقبل".

واشار نجم الى انه "من المقرر ان تقام بطولة غرب اسيا في ايران، اعتباراً من الخامس من شهر كانون الأول المقبل"، موضحاً ان "المفاوضات لازالت جارية بين اتحاد غرب اسيا والاتحاد الايراني، بشأن مدى قدرة الاخير على استضافة البطولة، في ظل الاحداث والاحتجاجات الشعبية هناك".

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