الفوادي: يجب قطع الطريق على الفاسدين من خلال إجراءات عملية

2019/11/18 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب حيدر الفوادي، الحكومة بالمضي قدماً بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية وادخال شركاتها العملاقة بشكل فوري للبلاد

وأكد الفوادي في تصريح، أن عملية ادخال هذه الشركات سيقطع الطريق امام الفسادين وسيوفر فرص عمل كبيرة، ويساعد في بناء البنى التحتية المتهالكة، مبينا أن مكافحة الفساد تحتاج لخطوات اكثر جدية واجراءات وقائية أيضاً ومنها إيقاف بيع مزاد العملة او اجراء تغيرات في طريقة البيع وذلك لوجود هدر كبير في المال العام.

وأضاف، أن حماية المنتوج الوطني بشكل جاد وحقيقي يشجع المواطن على العمل ويمنع افراغ العملة الأجنبية من الداخل، مشيرا الى أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بشكل جدي وحقيقي بالمنظومة الادارية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات اكثر جدية في اتجاه الحوكمة الالكترونية.

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