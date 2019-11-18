الرياضة النيابية: عرض قانون الاولمبية للتصويت غداً لتجنب عقوبات دولية

2019/11/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، اليوم الاثنين عن عرض مقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية للتصويت في جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء لتجنب العقوبات على الرياضة العراقية.

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