نقش أثري لكائن غامض يحير علماء الآثار

2019/11/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كان علماء الآثار قد عثروا على نقش يمثل كائنا عابس الوجه يرتدي غطاء رأس يزينه الريش ويمتطي وحشا مخيفا.

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