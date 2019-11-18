اجراء عملية جراحية لمريض يعزف على البيانو

2019/11/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أطباء إيطاليون عملية جراحية متطورة لدماغ موسيقي عاشق للجاز أمتعهم بعزفه على البيانو أثناء إجرائهم العملية له.

وتساعد التقنية المطورة، التي يطلق عليها اسم “جراحة

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