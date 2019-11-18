صالح يبعث برقية تعزية الى عائلة عدنان الباجه جي

2019/11/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية تعزية الى عائلة المرحوم عدنان الباجه جي الذي وافاه الأجل.

وأعرب رئيس الجمهورية، في بيان تلقت "العهد

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