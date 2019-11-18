2019/11/18 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تميم_منصور ادعاء بنيامين نتنياهو ووزير حربه الطازج نفتالي بينت وقائد جيشه كوخابي ، بأنهم احرزوا انتصاراً، وحققوا كل الخطط التي أعدوها عشية العدوان الأخير على قطاع غزة ، والتي أطلقوا عليها باستخفاف حلبات المصارعة " الحزام الأسود " .
غالبية الاسرائيليين يدركون أن هذا الادعاء كاذب، وقد جاء للاستهلاك المحلي ولتفريغ شحنات الاحتقان والغضب والحيرة من قلوب ونفوس المواطنين في دولة بني صهيون .
لقد تعمد نتنياهو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تميم منصور - نتنياهو وحزامه الأسود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غالبية الاسرائيليين يدركون أن هذا الادعاء كاذب، وقد جاء للاستهلاك المحلي ولتفريغ شحنات الاحتقان والغضب والحيرة من قلوب ونفوس المواطنين في دولة بني صهيون .
لقد تعمد نتنياهو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تميم منصور - نتنياهو وحزامه الأسود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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