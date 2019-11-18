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#تميم منصور - نتنياهو وحزامه الأسود


#تميم منصور - نتنياهو وحزامه الأسود
2019/11/18 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تميم_منصور ادعاء بنيامين نتنياهو ووزير حربه الطازج نفتالي بينت وقائد جيشه كوخابي ، بأنهم احرزوا انتصاراً، وحققوا كل الخطط التي أعدوها عشية العدوان الأخير على قطاع غزة ، والتي أطلقوا عليها باستخفاف حلبات المصارعة " الحزام الأسود " .

غالبية الاسرائيليين يدركون أن هذا الادعاء كاذب، وقد جاء للاستهلاك المحلي ولتفريغ شحنات الاحتقان والغضب والحيرة من قلوب ونفوس المواطنين في دولة بني صهيون .

لقد تعمد نتنياهو......

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