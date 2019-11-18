عادل حبه - أزمة أم قرى المسلمين

2019/11/18 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه بقلم الكاتب الإيراني محمود روغنيترجمة عادل حبه تدل الاحتجاجات الواسعة في ايران على اثر رفع أسعار البنزين في ايران، وما سبقها من مظاهرات شاملة التي عمت العراق ولبنان، على الأزمة العميقة الجذرية التي تلف بخناقها على "أم قرى المسلمين".إن قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 والصادر بتاريخ العشرين من تموز عام 1987* أدى إلى أن يتجرع حكام إيران السم ووقف الحرب، فرض على هؤلاء الحكام بشكل ملح......

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