محمد نبيل صابر - مستقبل داعش..الفكر والتنظيم

2019/11/18 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نبيل_صابر فى خطاب متلفز لما يقرب من ساعتين أعلن الرئيس الامريكى مقتل زعيم تنظيم داعش "إبراهيم عواد السامرائي" المعروف بإسم أبى بكر البغدادي، فى عمليه خاصة لقوات دلتا الامريكية ، ورغم الاحتفال المبهر للرئيس الامريكى فى خطابه وتوقعات بأنهيار التنظيم واو ضعف تأثيره أسوة بما حدث للقاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن , ومع اعتراف التنظيم بمقتل زعيمه وتعيين شخصية مجهولة حتى الآن بأسم "ابى ابراهيم القرشى " كقائد جديد "وخ......

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