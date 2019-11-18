الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعتاد في صلاح الدين

2019/11/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، ضبط مخبأ للعتادفي محافظة صلاح الدين.

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