2019/11/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد علماء الدين الإسلامى بإقليم كردستان يشيد بتجربة منظمة خريجى الأزهر لتأهيل الأئمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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