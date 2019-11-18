المتظاهرون يسهمون باعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي في بغداد

2019/11/18 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، ان المتظاهرين في ساهموا ساهموا بإلقاء القبض على عصابة كانت تخطط لسرقة البنك المركزي العراقي.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد الموافق 17 تشرين الثاني 2019 ".

واضافت انه "تمت احالتهم إلى التحقيق لينالوا جزائهم وفق القانون ".

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