الولايات المتحدة تهدد مصر بالعقوبات بسبب الطائرات الروسية

2019/11/18 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرض القاهرة لخطر العقوبات.

وافاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، كلارك كوبر، في معرض دبي للطيران، قوله، إن "شراء مصر مقاتلات روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية ويهدد مشترياتها من الأسلحة الأمريكية في المستقبل"، نقلا عن وكالة "رويترز".

وأضاف كوبر، أن "مصر على دراية بمخاطر شراء مقاتلات روسية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة، أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

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