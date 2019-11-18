بعد ابلاغ من المتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي ببغداد

2019/11/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي.وذكر بيان للقيادة، "بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد الموافق 17 تشرين الثاني 2019".واضاف انه تمت احالة العصابة إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القانون .

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