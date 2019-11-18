الحلبوسي يستغل التظاهرات ويُوظف أبناء عشيرته في دوائر الدولة

2019/11/18 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في ظل استمرار #التظاهرات في #بغداد ومدن الوسط والجنوب وانشغال وسائل #الإعلام ومواقع التواصل بتغطية هذا الاحتجاجات، يستغل مسؤولون الأوضاع الجارية لتنفيذ مخططاتٍ سياسية في المناطق […]

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