تراجع صادرات النفط السعودية إلى 6.67 مليون برميل يومياً

2019/11/18 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.67 مليون برميل يوميا من 6.88 مليون برميل يوميا في آب.

وتقدم السعودية وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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