2019/11/18 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الارهاب تدمر اوكارا لداعش في صلاح الدين - الصورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مكافحة الارهاب" يدمر اوكارا لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مكافحة الارهاب" يدمر اوكارا لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).