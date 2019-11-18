الدفاع تخصص مكافأة مالية مجزية لمن يقدم هذه المعلومة

2019/11/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن تقديم مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمفقودات الأرشيف الاميري والممتلكات الكويتية.

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