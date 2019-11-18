مارسيلو يزف خبرا ساراً لريال مدريد

2019/11/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترب البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من المشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة للفريق الملكي، بعد تعافيه من الإصابة.

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