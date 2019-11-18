"حملة المقاطعة" تدين إقامة مباراة الأرجنتين والأورغواي بالأراضي المحتلة

2019/11/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت حملة المقاطعة "فسطين" عن رفضها واستنكارها لإقامة مباراة كرة قدم ودية بين الأرجنتين والأورغواي على استاد "بلومفيلد" في "تل أبيب".

وقالت الحملة في بيان صحفي

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