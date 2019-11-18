اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي

2019/11/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعتقلت القوات الامنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين ، عصابة حاولت سرقة مبنى البنك المركزي العراقي.

وذكرت بيان لعمليات بغداد تلقت العهد نيوز نسخة

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