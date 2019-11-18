صدور أمر قبض ومنع سفر وحجز اموال ضد مسؤولين عراقيين

2019/11/18 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية عقود وهمية أثناء مدة رئاسته مجلس محافظة نينوى....

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