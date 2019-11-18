ايران .. محتجون غاضبون يحاصرون شاحنة لعناصر الامن

2019/11/18 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحاصر عشرات المتظاهرين شاحنة تقل عناصر امن في مدينة تبريز ، وقاموا برشقها بالحجارة كما حاولوا اضرام النار فيها اثناء محاولتها الفرار .

يذكر ان الحرس الثوري الايراني ، وعد في بيان بحسم الوضع الراهن متهما اميركا واسرائيل بالوقوف وراء التوتر وانفلات الامن في البلاد .

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